In Karatschi ist am Sonntag, zwei Tage nach dem Einsturz eines fünfstöckigen Wohngebäudes, die Suche nach Überlebenden eingestellt worden. Zuvor waren noch die Körper von elf Menschen lebend aus den Trümmern geborgen worden – zehn werden weiter in Kliniken behandelt, eine der verletzten Personen starb kurz darauf. Die Gesamtzahl der Todesopfer ist inzwischen auf 27 gestiegen, wie internationale und lokale Medien übereinstimmend berichten. Völlig neu sind solche Vorf...