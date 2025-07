Im Frühjahr 2024 deckten Sie Geschäftstätigkeiten des israelischen Springer-Tochterunternehmens Yad 2 in den völkerrechtswidrig besetzten palästinensischen Gebieten im Westjordanland auf. Was waren die Ergebnisse Ihrer Recherchen? Das zentrale Ergebnis war, dass Axel Springer über die Kleinanzeigenplattform Yad 2, die der Konzern 2014 erworben hatte, aktiv an Hausverkäufen und -vermietungen in völkerrechtswidrig besetzten Gebieten mitwirkt und mitverdient. Auf Yad 2...