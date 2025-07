In dem Roman des chinesischen Soziologen Wang Xiaobo »Das Goldene Zeitalter« (2024), in dem es um das Rowdytum des Ich-Erzählers während der »Großen Proletarischen Kulturrevolution« geht, das der Autor als aufs Land verschickter junger Intellektueller erlebte, heißt es an einer Stelle: »Ich befand mich in Yunnan in einer Landkommune und stahl Ananas. Lautlos schlich ich durch die Nacht und schlug eine Ananas nach der anderen ab. Jede hielt ich zuerst prüfend unter d...