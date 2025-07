Berufung ist nicht gleich Beruf. Wenn man aus Gründen erst spät zu jener findet, steckt man oft längst in einem von diesen fest – von irgendwas muss man ja leben. In einer anderen Gesellschaft könnte ich morgens Deutsch lehren, mittags einen Deutschkurs leiten und abends Deutsch unterrichten, wie ich gerade Lust habe, ohne je Deutschlehrer, DaF-Kursleiter oder Sprachmittler zu werden, wie so ähnlich mal jemand gesagt hat. Denn ich gebe Deutschkurse, und zwar solche,...