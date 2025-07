Es war einmal die Sozialdemokratie. Auch in dem kleinen, uns sehr nahen Nachbarland Österreich gab es sie mal. Sie unterstützte die Arbeitenden, sie sorgte im Verbund mit den Gewerkschaften dafür, dass es niederschwellige Zugänge zu Sport und Bewegung für alle gab, um es mal neumodisch auszudrücken. Rudimente davon gibt es noch: So haben in Österreich viele Sportvereine direkten Anschluss an die Betriebe, Firmen und Institute – sogar die Konservativen haben früher m...