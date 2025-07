Sie verhandeln wieder, wenn auch indirekt. Am Sonnabend hat das Büro von Israels Premier Benjamin Netanjahu bestätigt, dass eine israelische Delegation an den Verhandlungen in Doha teilnimmt. Die Gespräche mit der Hamas sollten noch am Sonntag starten, Katar, Ägypten und die USA als Vermittler fungieren. Zuvor hatte die Organisation Israel in der Nacht zu Sonnabend eine positive Antwort auf den neuen Vorschlag zu einer Waffenruhe im Gazakrieg übermittelt. Der Vorsch...