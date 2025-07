In der Schweiz wird zuwenig gearbeitet – so sieht es jedenfalls die Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK-S). Am 30. Juni wurde eine Standesinitiative verabschiedet, die am 12. Dezember 2023 vom Kanton Zürich eingereicht wurde: Die Sonntagsarbeit soll von vier auf zwölf Tage pro Jahr erhöht werden. Die WAK-S begründet dies mit veränderten »gesellschaftlichen Bedürfnissen betreffend Einkaufsmöglichkeiten« sowie mit dem Ziel, die »Wettbewerbsfähigkeit des ortsgebu...