Am Dienstag hat ein Berufungsgericht in Algier das Strafmaß von fünf Jahren Haft und einer Geldstrafe für den frankoalgerischen Schriftsteller Boualem Sansal bestätigt, das am 24. Juni in zweiter Instanz verhandelt wurde. Der Gerichtssaal war überfüllt. Sansal konnte viele Freunde und Journalisten sowie seinen neuen französischen Anwalt begrüßen, der mit ihm beraten wird, ob ein Revisionsantrag an das oberste Gericht sinnvoll ist. Viele algerische Juristen vermeiden...