Angesichts stark abnehmender Schwimmfähigkeiten der Kinder müsse dringend in Hallen- und Freibäder investiert werden, forderte die Initiative »Bäderallianz« anlässlich ihrer Zusammenkunft in Hannover am Donnerstag. Dem Bündnis gehören unter anderem die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), der Deutsche Schwimmverband und die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen an. Mit einer Milliarde Euro jährlich über einen Zeitraum von zwölf Jahren könnten die nötigen In...