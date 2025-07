Aufgrund eines Interimsabkommens, des »Joint Plans of Action«, das am 24. November 2013 zwischen Teheran und den Fünf-plus-eins-Staaten – China, Frankreich, Russland, Großbritannien, USA plus BRD – vereinbart wurde, fuhr Iran unter dem damaligen Präsidenten Hassan Rohani sein Atomprogramm fast auf null zurück. Alle auf mehr als fünf Prozent angereicherten Bestände mussten entweder verdünnt oder in Uranoxid umgewandelt werden. Iran verpflichtete sich, keine neuen Anr...