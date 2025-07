Schon die erste Runde in Wim­bledon hat einiges an Aufregung geboten. In der Fortsetzung des bei Satzgleichstand am Montag abend abgebrochenen Matches zwischen Arthur Rinderknech und dem an drei gesetzten Alexander Zverev setzte sich überraschend der Franzose durch: 7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:4 nach vier Stunden und vierzig Minuten. Rinderknech war zweifellos der variablere und risikobereitere Spieler. Die Patrioten von L’Equipe feierten Rinderknech mit der majestätische...