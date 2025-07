Demokratie darf nicht am Fabriktor enden«, so lautet die plakative Kernforderung der Gewerkschaften für den Bereich der privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen. Sie darf aber auch nicht an den Bürotüren der öffentlichen Verwaltung enden, lässt sich mit Blick auf die Millionen Beschäftigten bei Bund, Ländern und Gemeinden ergänzen: Die Teilhabe an grundlegenden Entscheidungsprozessen sowohl in den privaten Betrieben als auch in den öffentlichen Dienststellen i...