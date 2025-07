Einsatz an der Küste Retten und Schützen an Nord- und Ostsee Gekenterte Segler, verlorengegangene Kinder am Strand, oder freilaufende Hunde in den geschützten Wattenmeeren Schleswig-Holsteins: Im Norden gibt es immer was zu tun. BRD 2025. NDR, 14.00 Uhr American Dad Steve allein zu Haus Stell dir vor, es ist Krieg, und alle gehen aus Versehen hin: Alleingelassen, entdecken Steve und seine Kumpels einen Koffer, der einen Flug­simulator beherbergt. Denken sie zumindes...