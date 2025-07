Kürzlich stand in den TV-Programmvorschlägen der jungen Welt zu »Walker, Texas Ranger«: »Chuck Norris lügt nicht. Die Wahrheit ist einfach falsch.« Der berühmte, aber weit weniger potente kleine Mensch auf der Straße hat es da nicht so leicht. In Sprachprüfungen gibt es einen Aufgabentyp, der auch Muttersprachlern einige Konzentration abverlangt. Es geht darum, zu bestimmen, ob ein Text eine gewisse Aussage enthält (richtig), ob er diese Aussage ausschließt (falsch)...