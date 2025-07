Israel habe den Bedingungen für eine 60tägige Waffenruhe zugestimmt. Das hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag auf seinem Kanal Truth Social bekanntgegeben. In der Zeit der Feuerpause werde man gemeinsam mit Katar und Ägypten daran arbeiten, den Krieg zu beenden. Weiter hieß es in der Stellungnahme: »Ich hoffe zum Wohle des Nahen Ostens, dass die Hamas diesen Deal annimmt, denn es wird nicht besser werden – es wird nur schlimmer werden.« Als Reaktion auf Trumps ...