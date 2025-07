Es wird ernst mit dem Aufwuchs der Bundeswehr. Das deuten überraschende Personalentscheidungen des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius (SPD) an. Der hat den Inspekteur des Heeres – Generalleutnant Alfons Mais – und den stellvertretenden Generalinspekteur, Andreas Hoppe, in den Ruhestand versetzt. Das teilte das Verteidigungsministerium (BMVg) am Dienstag in Berlin mit. Als Nachfolger des Heeresinspekteurs ernannte der Minister Generalmajor Christian Freudi...