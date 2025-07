In Kevin Macdonalds Dokumentarfilm »One to One – John Lennon und Yoko Ono« geht es um die ersten eineinhalb Jahre des Künstlerpaars in Greenwich Village, New York, 1971/72. Im Zentrum steht der leicht gespenstische Nachbau der ersten Wohnung des Paars in New York mit dem großen Bett und dem Fernseher am Fußende. Aus Nachrichten, Werbespots, den Mitschnitten von Telefongesprächen, mitzulesen als heller Text auf schwarzem Grund, und privaten Filmaufnahmen wird eine Er...