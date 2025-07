Immisch, Brauer, Fürneisen, Hetterle

Heute sollte man dem Zeitzer Karikaturisten Theo Immisch nicht mehr ankreiden, dass er im Jugendmagazin Neues Leben in den 60er Jahren eine Bildstreifenserie (damals noch nicht Comicstrips genannt) mit dem politisch unkorrekten Titel »10 kleine Negerlein« veröffentlichte. Damals schien es okay. Der Zeichner, der oft mit Collagen arbeitete, starb 2004 wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag und wäre am 6. Juli 100 Jahre alt geworden. Zwar belieferte er bis zuletzt sein...