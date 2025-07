In Argentinien soll demnächst ein Prozess in Abwesenheit gegen sieben Iraner und drei mit der libanesischen Hisbollah verbundene Personen stattfinden. Das kündigte ein Bundesrichter namens Daniel Rafecas am Donnerstag voriger Woche an. Ihnen wird Beteiligung am schwersten Sprengstoffanschlag der argentinischen Geschichte vorgeworfen. Dabei waren am 18. Juli 1994 in Buenos Aires der mutmaßliche Attentäter und 85 Menschen getötet worden, die sich im Gebäude der Versic...