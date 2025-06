Bei der 25. U21-Fußball-EM der Männer, die zum zweiten Mal in der Slowakei stattfand, kam es am Sonnabend zum Traumfinale zwischen Titelverteidiger England und der deutschen Auswahl. Beide Teams hatten bis dato beim Turnier durchaus begeistern können, beide hatten den Titel bislang dreimal eingebüchst (ebenso wie die Sowjetunion). Rekordgewinner sind mit fünf Titeln nach wie vor Italien (zuletzt 2004) und Spanien (zuletzt 2019). Am Ende wurde das Finale in Bratislav...