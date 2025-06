Am 1. November 2024 stürzte das Vordach eines frisch renovierten Bahnhofsgebäudes in Novi Sad ein und tötete 16 Menschen. Seither kommt es in ganz Serbien regelmäßig zu Kundgebungen, Blockaden und anderen Protesten. Auch vergangenen Sonnabend erlebte die Hauptstadt Belgrad eine Großdemonstration. Es war zugleich der St. Veitstag, der für das Balkanland historisch große Bedeutung hat. An ihm ging zum Beispiel 1389 die Schlacht auf dem Amselfeld verloren, 1914 wurde a...