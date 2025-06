Am 6. Juni erklärte Enrique Santiago, Sprecher der linken Parteienkoalition Izquierda Unida (Vereinigte Linke, IU), dass seine Partei die Regierung verlassen werde, sollte Premierminister Pedro Sánchez die Fünfprozentverpflichtung unterschreiben. »Es wäre praktisch unmöglich, dass Izquierda Unida in einer Regierung verbleibt, die sich an diesem brutalen Wettrüsten beteiligt«, sagte er während einer Demonstration gegen Aufrüstung in Madrid gegenüber mehreren Medien. ...