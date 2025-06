In der Juliausgabe der Onlinetextsammlung »Russland intern« der Marxistischen Blätter erscheint ein von Gudrun Havemann am 8. und 9. Mai 2025 geführtes und übersetztes Interview mit Alexander Charlamenko. Bereits seit 30 Jahren befragt sie den in Moskau lebenden Historiker zu den jeweiligen Verschiebungen von Kräfteverhältnissen in der »neuen Weltunordnung«.¹ Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion der Marxistischen Blätter veröffentlichen wir hier eine stark gek...