Endet die Philosophie des Ausplünderns, dann endet die Philosophie des Krieges.« (Fidel Castro) Es mag der folgenschwerste Entschluss seines Lebens gewesen sein an jenem 1. Dezember 1960 am Ufer des Sankuru-Flusses: Er war auf die sichere Seite entkommen. Der erste frei gewählte Premierminister des neuen Staates Kongo war aus dem Hausarrest in seinem Amtssitz in der Hauptstadt Léopoldville (heute: Kinshasa), der doppelt bewacht gewesen war, geflohen. Er überlistete ...