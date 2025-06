Sonntag mittag wurde in Klagenfurt der 49. Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen. Während im klimatisierten ORF-Landestheater der Applaus langsam verklang, blieb im Garten davor die Luft flirrend. Dort hatten Mitarbeiterinnen der »Buch Wien« in den vergangenen Tagen kühle Cocktails ausgeschenkt, Michail Bulgakow ließ grüßen – »Der Meister serviert Margaritas«. Das unbekannte Heißgetränk aus Max Höflers Text verwandelte sich kurzerhand in einen Goldstaubdrink mit Zuckerr...