Von Aufbruchsstimmung oder nennenswerten Kurskorrekturen konnte beim Parteitag der SPD in Berlin am Wochenende keine Rede sein. Das war von einer Partei, die sich einer Koalition mit der Union verschrieben hat, auch nicht wirklich zu erwarten. So zogen personelle Fragen um so mehr Aufmerksamkeit auf sich, vor allem das desaströse Wahlergebnis des Kovorsitzenden Lars Klingbeil. Der Vizekanzler und Bundesfinanzminister wurde am Sonnabend zwar wiedergewählt, erhielt vo...