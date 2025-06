Der Große Malaka war schweigsam. »Was ist los?« fragte ich ihn. »Weißt du«, er schnaufte, »ich gehen da, ich gehen hier.« Er machte eine Pause. Er hatte die zwei Schrottlokale gemeint, in denen er den Tag verbringt. Er zog an der Zigarette. »Ohne arbeiten alles scheiße. Rente nix gut.« »Langweilst du dich?« fragte ich ihn. »Ja. Nur Rente: scheiße. Will ich arbeiten. Sonst alles langweilig. Katastrophe alles. Ganze Leben scheiße.« Der Himmel lief mählich tintenblau a...