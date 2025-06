Der jüngste Konflikt um den Grenzverlauf zwischen Thailand und Kambodscha, der vor einem Monat bereits einem kambodschanischen Soldaten das Leben gekostet hatte, verschärft sich erneut. Inzwischen sind alle Grenzübergänge zwischen den beiden südostasiatischen Staaten geschlossen. Nur in »humanitären Ausnahmefällen«, so eine offizielle Verlautbarung des auch für die Grenzsicherung zuständigen Militärs in Thailand, werde noch ganz vereinzelt Menschen der Übertritt ges...