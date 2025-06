Folter und Missbrauch sind ein wesentlicher Bestandteil der Fluchtrouten rund um das Mittelmeer. Diese schockierende Einschätzung trifft ein am Donnerstag von der italienischen Abteilung von »Ärzte ohne Grenzen« vorgestellter Bericht mit dem Titel »Disumani« (Unmenschlich, jW). Erstellt wurde er in Palermo unter anderem in Zusammenarbeit mit dem dortigen Universitätsklinikum. Er basiert auf Gesprächen mit Folteropfern, die die Ärzte behandelt haben. Dem Bericht zufo...