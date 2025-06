Die Gewalt im kolumbianischen Bundesstaat Cauca hat in den vergangenen Wochen erneut dramatisch zugenommen. In der seit Jahrzehnten vom bewaffneten Konflikt geprägten Region mehren sich Angriffe, Drohungen und Gefechte. Einen Höhepunkt erreichte die Eskalation am Montag, als das kolumbianische Militär 57 Soldaten befreite, die zuvor in der Gemeinde El Tambo von Zivilisten festgesetzt worden waren – laut Behörden unter Zwang der FARC-Abspaltung »Carlos Patiño«, die i...