Immer mehr Menschen verunglücken und ertrinken beim Baden, meldete die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Allein am vergangenen Wochenende seien bundesweit mindestens 15 Menschen bei Badeunfällen zu Tode gekommen, sagte DLRG-Sprecher Martin Holzhause dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Zu den Ertrunkenen zählen auch zwei 24jährige Männer, die an dem Wochenende nach einem Badeunfall im Groß Glienicker See in Berlin-Kladow zwar geborgen und reanimiert w...