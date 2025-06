Es ist die zugleich umtriebigste, umstrittenste und eine der problematischsten Oppositionsgruppen. Vielen dürften in der Vergangenheit die Infostände der iranischen Volksmudschaheddin in europäischen Städten aufgefallen sein. Dort wurde in der Regel mit plakativen Bildern von Hinrichtungen im Iran die Aufmerksamkeit auf die dramatische Lage der Menschenrechte in dem mittelöstlichen Land gezogen. Der Hinweis auf diese objektive Realität trifft zu. Und dennoch kann da...