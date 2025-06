In ihrer ersten Zusammenarbeit als Autorenduo legten Markus Metz und der schon seit Jahrzehnten sehr produktive Georg Seeßlen im Jahre 2002 eine Abhandlung zur medialen Darstellung des Krieges im Nachklang der Terroranschläge in den USA am 11. September 2001 vor. Ihr Fazit: »Ein Krieg, der kein Subjekt und kein Objekt mehr kennt, keine Kriegserklärung und kein Kriegsziel, der hat, nachdem auch ein ›Sieg‹ nicht eigentlich mehr von Bedeutung ist, vor allem eins als Si...