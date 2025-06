Die zweite Chance im Leben wird wohl kaum irgendwo so dringlich heraufbeschworen wie in Joseph Conrads »Lord Jim« (1900), dem philosophischsten aller Abenteuerromane. Gut 65 Jahre später verfilmte Richard Brooks den Stoff eindrucksvoll im hochauflösenden Breitbildformat »Super Panavision 70« mit Peter O’Toole in der Titelrolle des unehrenhaft aus der Marine entlassenen Offiziers, der im südostasiatischen Dschungel die einheimische Bevölkerung im Kampf gegen den Kolo...