In seinen knappen Annotationen zu »Gras« für Hartmut Schnell beklagt Brinkmann ein paar Jahre später, der Gedichtband sei ziemlich untergegangen, weil er keine lauten Gedichte enthalte. Es ist wohl auch diese Enttäuschung, die ihn daran hindert, in den folgenden fünf Jahren ein Buch zu publizieren. »Gras« wird kontrovers besprochen. Die Linke vermisst in diesen immer noch bewegten Zeiten vor allem ein klares politisches Statement. Das verweigert Brinkmann fast schon...