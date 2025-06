Bei einem israelischen Luftangriff auf das berüchtigte Evin-Gefängnis im Norden von Teheran sind am Montag wohl mehrere politische Gefangene, deren Angehörige sowie Justizangestellte verletzt oder getötet worden. Das gaben am Dienstag sowohl ein Sprecher des iranischen Justizministeriums als auch die Solidaritätskampagne »Dienstage gegen Hinrichtungen« bekannt. So seien mehrere Abteilungen des Frauentrakts »schwer beschädigt« worden, die Gefangenen befänden sich ohn...