Sie treten im schwarzen Dress auf, inszenieren sich als harte Jungs. Tatsächlich soll es bei der Vereinigung »Brothers of Honour – Chapter Süddeutschland« weniger um eine Bikertruppe, als um die Neonazigruppe »Blood and Honour« handeln. Am Mittwoch durchsuchten Polizeibeamte wegen des Verdachts der illegalen Fortsetzung der verbotenen Organisation zahlreiche Objekte in Baden-Württemberg – insgesamt 18 Wohnungen und Arbeitsstätten. Die Razzien fanden in den Landkreis...