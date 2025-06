Es war eine klare Ansage, die Indiens Innenminister Amit Shah am 21. Juni in einem Interview mit der Times of India gemacht hat: »Niemals« werde man das suspendierte Indus Waters Treaty (IWT) von 1960, das Abkommen zur Aufteilung der Wassermengen in einem der größten Flusssysteme des indischen Subkontinents, wieder in Kraft setzen, betonte der wichtigste Vertraute von Premier Narendra Modi. Die Regierung in Delhi hatte das IWA für »ausgesetzt« erklärt, als die Spann...