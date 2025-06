Zum 26. Parteitag der Deutschen Kommunistischen Partei kamen am vergangenen Wochenende 170 Delegierte in Frankfurt am Main zusammen, um über die anstehenden Aufgaben der Partei zu beraten. Im Mittelpunkt stand neben einem breiten Erfahrungsaustausch zu zentralen Arbeitsfeldern der Partei vor allem der Beschluss einer Handlungsorientierung. Mit dieser sollen, so der bei dem Parteitag neu gewählte stellvertretende Parteivorsitzende Björn Blach, praktische Schlüsse für...