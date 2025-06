Angsthasen

Einen wunderschönen guten Morgen! Man kann vom neuen Format der Klub-WM, die noch bis zum 13. Juli in den Vereinigten Staaten läuft, halten, was man will. Doch wenn die Sportseiten der etablierten Medien sich mit Kritiken daran übertreffen, dann ist das hausbacken. Natürlich ist es dubios, wenn die aktuell neben Paris Saint-Germain wohl besten Teams der Welt, der FC Liverpool und der FC Barcelona, gar nicht erst an dem Wettbewerb teilnehmen. Wollten sie es? Ich erin...