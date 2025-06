Saint-Exupéry, Marchwitza, Kramer

Ich will gern ein Wanderer sein, aber ich will kein Emigrant sein. Ich habe zu Haus so viele Dinge gelernt, die anderswo unnütz wären«, schrieb Antoine de Saint-Exupéry in einem seiner Briefe. In seinen letzten zwölf Lebensjahren produzierte die Welt um ihn herum zahllose Emigranten. Der leidenschaftliche Pilot und Schriftsteller kam am 29. Juni vor 125 Jahren in Lyon zur Welt, und nachdem er mit zwölf Jahren erstmalig in einem Flugzeug mitfliegen durfte, war sein B...