Der neue Wettlauf um Einfluss in Afrika nimmt Fahrt auf. Das beweisen die rege Reisediplomatie und internationale Treffen in diesen Tagen. So ist Malis Präsident Assimi Goïta überraschend nach Moskau gereist, wo er am Montag von seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin empfangen wurde, wie das Nachrichtenportal Mali Actu mitteilte. Ein zentraler Aspekt der laut Medienberichten »intensiven Gespräche« zwischen den beiden Staatsoberhäuptern war die Sicherheitslage...