US-Präsident Donald Trump will Iran offenbar erneut in Sicherheit wiegen – ebenso wie vor Beginn des israelischen Angriffskriegs, als er erklärte, man sei ganz nah dran an einem Abkommen zu Teherans Atomprogramm. Am Donnerstag (Ortszeit) erklärte er nun zum Eintritt in Israels Krieg, »ich werde innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden, ob ich reingehe oder nicht«. Klar scheint bereits das Ziel: Die am besten gesicherte Urananreicherungsanlage Fordo, knapp 100 ...