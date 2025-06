Die Wissenschaftsinitiative Indicators of Global Climate Change veröffentlichte am Donnerstag auf der UN-Klimakonferenz in Bonn einen alarmierenden Befund: Um die Erhitzung der Erde dauerhaft auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, sei angesichts der derzeitigen Emissionen das CO2-Budget in drei Jahren aufgebraucht. Letzter es bezeichnet die Menge an Kohlendioxid, die noch ausgestoßen werden darf, wenn eine bestimmte Temperatur der Erwärmung nicht überschritten werden so...