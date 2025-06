Belgien gehört in Europa zweifellos zu den Hotspots des palästinasolidarischen Protests. Am Sonntag zogen nach Angaben der Veranstalter 110.000 Menschen gegen das Blutbad im Gazastreifen durch die Hauptstadt Brüssel. Die Polizei zählte 75.000 Teilnehmende. Die allermeisten Protestierenden waren entsprechend der Losung »Rote Linie für Gaza« in Rot gekleidet. Am Demozug beteiligten sich auch die Gewerkschaften und ein sogenannter jüdischer Block. Die etwa hundert Jude...