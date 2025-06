Die Nordreportage Knochenjob auf dem Krabbenkutter Mit dem Kutter »Nordlicht«macht sich ein Fischer aus Greetsiel regelmäßig auf, um zwischen Ems und Sylt Krabben zu haschen. Wie lange noch, ist die Frage: Die EU will die Grundschleppnetzfischerei in Schutzgebieten wie dem Wattenmeer untersagen, da die Netze zu große Schäden am Meeresboden verursachen. Eine Klage dagegen wurde erst vergangenen Mai gerichtlich zurückgewiesen. BRD 2023. NDR, 18.15 Uhr Die Natur und ih...