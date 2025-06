Es ist eine Art Ballerspiel: mit Aktien von Kriegskonzernen zocken. Auf dem Börsenparkett. Das macht offensichtlich immer mehr Anteilseignern in Deutschland Spaß. Kein Wunder bei der Kursrallye. Belegt durch eine Studie des Vergleichsportals Verivox, über die dpa am Sonntag berichtete. Demnach finden es 21,4 Prozent der Befragten »auf jeden Fall vertretbar«, wenn Privatanleger ihr Geld in Unternehmen stecken, die Munition, Waffen, Panzer und Jagdbomber produzieren. ...