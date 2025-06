Klinikaufenthalte kosten. Fraglos. Für die stationäre Behandlung in Brandenburger Krankenhäusern stehen in diesem Jahr knapp zwei Milliarden Euro zur Verfügung, berichtete das Ärzteblatt am vergangenen Donnerstag. Darauf hatten sich zuvor die Verbände der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung und die Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg (LKB) geeinigt, wie der Landesverband der Ersatzkassen Berlin-Brandenburg mitteilte. Dabei ging es um die Erhöhung des...