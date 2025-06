Die Aktivisten der britischen Palästina-Solidarität sind in Aufruhr. Gemeinsam mit einer breiten Koalition aus der sogenannten Zivilgesellschaft mobilisieren sie für Montag mittag zum Protest vor das Parlament in London. Der Grund: Die Gruppe »Palestine Action«, die für direkte Aktionen gegen Rüstungsfabriken und Militäreinrichtungen bekannt ist, soll von der britischen Regierung als »terroristische Organisation« erklärt werden. Die Protestgruppe verkündete am Freit...