Die von den Disney-Studios eingemeindete Animationsfirma Pixar, die seit »Toy Story« (1995) nicht zu Unrecht sehr berühmt ist, hat nach einigen nicht ganz so tollen Filmen spätesten seit »Alles steht Kopf 2« (2024) fast zu alter Form zurückgefunden. Pixar-Filme bieten immer eine gute Mischung aus Humor und Gefühl mit interessanten Figuren. So auch »Elio«. Schon die ersten Minuten dieses Films sind ziemlich rührend. Die Titelfigur (in der Originalfassung gesprochen v...